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АвтоМото
Новости
3 февраля 20, 23:03
Какие автоновинки приедут в Украину в 2020-м. Полный список
Kia
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В 2020 году автоимпортеры готовят большое количество премьер
Будут как обновленные версии бестселлеров, так и абсолютно новые модели, недавно представленные на крупнейших мировых автосалонах. 

LIGA.net опросила украинских автоимпортеров о новых моделях, которые они выведут на украинский рынок в 2020 году 

Renault

В 2019 году Renault Group реализовала в мире 3,8 млн автомобилей. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее. В Украине у компании дела идут лучше - французский бренд уже несколько лет показывает позитивную динамику и занимает первое место по объемам продаж. В 2019-м доля Renault в Украине - 17,4% - это рекордный показатель за 20-летнюю историю марки в Украине. 

В феврале бренд запустит в продажу фургон New Trafic, а в марте флагманский полноприводный кроссовер Koleos, который будет конкурировать с Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail, Toyota RAV4. Уже известна его цена - от 631 000 грн.

В апреле представят лимитированные серии бюджетных моделей: Sandero, Logan MCV, Duster. 

В сентябре стартуют продажи New Kangoo и Kadjar Black Edition. 

Hyundai

Южнокорейский бренд представит в Украине три новинки: бизнес-седан Elantra нового поколения (основные конкуренты Skoda Octavia и Toyota Corolla), кроссовер Tucson новой генерации и флагман модельного ряда бренда, восьмиместный кроссовер Palisade (премьера - ориентировочно в ноябре).

Все эти новинки появятся на украинском рынке во второй половине года. Стоимость новых моделей будет озвучена ближе к старту продаж.

Также импортер рассматривает возможность поставок на украинский рынок модели Kona Hybrid. Он расширит линейку эко-моделей бренда. Сейчас у компании есть два электромобиля, IONIQ Electric и Kona Electric. 

Kia

Ключевой новинкой 2020 года второго известного корейского бренда, Kia, станет XCeed (начало продаж: 2 квартал 2020 года). Этой моделью по сути завершается формирование новой линейки на базе новой платформы Ceed и выделение ее в отдельное семейство, включающего базовые модели (хэтчбек и универсал), а также условно премиальные модели – спортивный универсал (shooting brake) ProCEED и городской SUV XCeed.

На рынке Украины у XCeed практически нет прямых конкурентов. Концептуально в этом же сегменте играют Mercedes GLA и Infinity QX30, однако это авто более высокого ценового сегмента. Если же говорить об автомобилях, которые потенциальный покупатель сможет рассматривать для приобретения, то это Toyota CH-R, VW T-Roc. 

Информация об оснащении, моторной линейке и ценах будет доступна ближе к моменту дебюта авто.

В конце 3 квартала ожидается новое поколение Kia Sorento – конец 2020 года, в конце года - рестайлинговый Rio (хэтчбек) и Stonic. 

Nissan

Летом этого года японская марка представит новое поколение своего маленького кроссовера Nissan Juke. Цена пока на не сформирована - она станет известна ближе к началу продаж.

В Германии цена на новый Juke стартует от 18 990 евро (комплектация Visia). Для сравнения, за конкурента Hyundai Kona там просят 17 730 евро в сходной комплектации. 

Украинский дистрибутор ведет переговоры с европейской штаб-квартирой о запуске на украинском рынке еще двух новых моделей, которые пока не называются. 

Peugeot

На апрель-май запланирована премьера нового поколения Peugeot 2008. Автомобиль стал больше своего предшественника. Длина новинки увеличилась на 14 см, что позволило сделать второй ряд сидений комфортней а багажник – вместительней.

Новый 2008 будет иметь в своей комплектации абсолютно новый и высокотехнологичный 3Д кластер. В прайс-листе будут также доступны Full-LED фары, опции активной безопасности, а также стереосистема FOCAL.

Основные конкуренты: VW T-ROC, Toyota CH-R.

Skoda

Главная премьера Skoda в 2020 году - новое поколение Octavia. Автомобиль будет доступен для покупки в Украине летом 2020 года, ценовая политика будет известна ближе к старту выхода модели.

Еще одна новинка - новая компактная модель Skoda Scala. Она уже доступна для заказа и тест-драйва. Цена стартует от 557 000 грн.

Бюджетный городской кроссовер Kamiq ожидается в апреле 2020 года. Цена - от 600 500 грн. Основные конкуренты: Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Captur.


На любой кошелек: какие автоновинки приедут в Украину в 2020-м. Полный список

Mercedes-Benz

Весной дебютируют новые компактные кроссоверы от Daimler: GLA и GLB, летом – купеобразный кроссовер GLE Coupé, осенью бизнес-седан E-Class и роскошный внедорожник GLS Maybach. Стоимость автомобилей будет известна ближе к их презентации в Украине.

GLB – это абсолютно новый кроссовер, который сочетает внешность присущую GLS и G-Class с компактностью. Он cпособен разместить на борту до семи пассажиров. Под капотом турбированный 2-литровый, 4-цилиндровый двигатель, мощностью 306 л. с. Разгон до сотни - 5.2 секунды. E-Class – совсем скоро состоится мировой дебют обновленной модели, после чего будут известны все детали.

GLS Maybach – это лучшее из мира Mercedes-Benz в одном роскошном внедорожнике. В нем вы встретите мультиконтурные кресла с множеством регулировок, массажем, обогревом, охлаждением, тотальную звукоизоляцию салона, умную климатическую систему с памятью, встроенный парфюм, ионизатор воздуха, пару бокалов из чистого серебра в специальном боксе с охлаждением и подогревом, акустическую систему Burmester с 27 динамиками и 24-канальным усилителем. Mercedes-Maybach GLS 600 оснащается 4-литровым V8 с турбонаддувом (558 л.с. и 730 Нм), а первую сотню достигает за 4,8 секунды.


На любой кошелек: какие автоновинки приедут в Украину в 2020-м. Полный список

Opel

В апреле 2020 года компания планирует запустить новое, шестое поколение Corsa. Модель намерена составить серьезную конкуренцию Ford Fiesta, VW Polo hatch, Skoda Fabia.

В мае премьера минивэна Opel Combo Life. Основные конкуренты: VW Caddy, Ford Torneo Connect, Fiat Doblo. Автомобиль будет предлагать современные дизельные двигатели с механической КПП и АКПП-8. Доступна в двух длинах: L1 и L2, а также в 5-ти и 7-ми местной версии.

В июне 2020 - запуск коммерческой линейки Opel с моделями: Combo CargoZafira LifeVivaro фургон, Movano.

Volkswagen


Немецкий VW планирует сразу несколько премьер для Украины осенью 2020 года. Вслед за рестайлинговым кроссоверомTiguan, компания представит в сентябре новое поколение Golf. Еще одна новинка - компактный кроссовер T-Cross, который усилит конкуренцию c Peugeot 2008, Renault Captur и Nissan Juke.

Также компания планирует на осень запустить продажи обновленных версий Passat и Passat Variant, которые конкурируют с Honda Accord, Mazda 6, Toyota Camry.

Suzuki


Японский автопроизводитель представит в Украине новое поколение маленького кроссовера Ignis. Он выполнен в стилистике Jimny

На европейском рынке Ignis продается с 2016 года с 1,2-литровым 90-сильным двигателем "механикой", "роботом" и полным приводом. В топовой версии будет доступна гибридная установка.

Ценник пока не определен. 

Porsche

Производитель премиальных автомобилей из Штутгарта приготовил на 2020 год сразу 7 новинок. 

В январе стартовали продажи специальной модели выпущенной к юбилею: Porsche Panamera 10 Years Edition. Цена от 2,75 млн грн. 

В марте начинаются продажи электрического суперседана Porsche Taycan, который должен составить конкуренцию Tesla. Стильный дизайн, запас хода в 400 километров и разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, позволяют новинке претендовать на успех. Цена от 2,59 млн грн. 

Третья премьера - Macan GTS (март 2020). Кроссовер займет место между Macan S и Macan Turbo. Цена - от 2,1 млн грн.

В мае и августе открываются продажи 911 Turbo S и 911 Turbo соответственно. 

Cayenne GTS приедет в Украину в сентябре. В октябре ожидается купе и родстер 718 Т

Land Rover

В автосалонах Land Rover в 2020-ом появятся New Defender (2 квартал) и рестайлинговый Discovery (4 квартал).

В планах бренда также четыре гибридные версии: Defender PHEV (4 квартал) Range Rover Evoque PHEV (2 квартал), Range Rover Velar PHEV (4 квартал) и гибридный Discovery Sport PHEV (2 квартал).

Цены пока не разглашаются. 

Jaguar

Британская марка Jaguar приготовила для Украины четыре премьеры.

В мае ожидается новое поколение спорткара F-TYPE

В четвертом квартале мы увидим гибридные Jaguar F-PACE PHEVE-PACE PHEV, а также - рестайлинговый Jaguar XF

Volvo

В марте 2020-го Volvo готовит для Украины плагин гибрид XC40 T5. Кроссовер оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым ДВС мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 264 нм, которому помогает электрический двигатель мощностью 80 л.с. и 160 нм. Общая мощность 258 л.с. Разгон до "сотни" 7,3 секунды. Производитель заявляет расхода топлива на уровне от 1.7 литра на 100 км в комбинированном цикле. 

Ориентировочная цена на компактный кроссовер стартует от 49 000 евро.
 
Летом в автосалонах появится фейслифтинговая версия S90/V90CC. Цены обещают на уровне текущих

DS Automobiles

Дочерний премиум-бренд французского Citroen DS запланировал порадовать украинцев маленьким кроссовером DS 3 Crossback, который выйдет на наш рынок в июне 2020 года. Основные конкуренты: Audi Q2, Mini Countryman, Lexus UX.

Новинка получит бензиновую, дизельную и полностью электрическую версию. Но в Украину пока будут поставляться только классические агрегаты. Поставки электро версии планируются на конец 2020 года. 

Также в июле бренд планирует запустить модель DS 7 Crossback E-Tense – гибридная версия мощностью 300 л.с. и полным приводом 4х4. Это подзаряжаемый гибрид PHEV, который может проехать только на электротяге до 50 км. 

Источник: liga.net
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