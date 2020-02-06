Какие автоновинки приедут в Украину в 2020-м. Полный список

Будут как обновленные версии бестселлеров, так и абсолютно новые модели, недавно представленные на крупнейших мировых автосалонах.





LIGA.net опросила украинских автоимпортеров о новых моделях, которые они выведут на украинский рынок в 2020 году





Renault





В 2019 году Renault Group реализовала в мире 3,8 млн автомобилей. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее. В Украине у компании дела идут лучше - французский бренд уже несколько лет показывает позитивную динамику и занимает первое место по объемам продаж. В 2019-м доля Renault в Украине - 17,4% - это рекордный показатель за 20-летнюю историю марки в Украине.





В феврале бренд запустит в продажу фургон New Trafic, а в марте флагманский полноприводный кроссовер Koleos, который будет конкурировать с Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail, Toyota RAV4. Уже известна его цена - от 631 000 грн.





В апреле представят лимитированные серии бюджетных моделей: Sandero, Logan MCV, Duster.





В сентябре стартуют продажи New Kangoo и Kadjar Black Edition.



