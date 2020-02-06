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3 февраля 20, 19:02
Заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей
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С помощью сервиса можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус.

В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Сообщается, что через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде. 

Также сообщается, что с подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей. Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день. 

Напомним, украинцы стали чаще покупать б/у автомобили.
bigmir.net
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