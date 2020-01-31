Под Киевом построят транспортные развязки

р"Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев — Одесса и М-06 Киев — Чоп. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Указанные работы предусмотрены в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву" за счет средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития ( ЕБРР).

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", — отмечают в "Укравтодоре".





Проектом предусмотрена реконструкция пяти автомобильных дорог: М-01 (Киев — Новые Яриловичи), М-05 (Киев — Одесса), М06 (Киев — Чоп (км 441 — км 128), (км 152 — км 14 на участке Житомир — Киев), М-07 (Киев — Ковель — Ягодин), Н-01 (Киев — Знаменка) и Р02 (Киев — Иванков — Овруч) на подходах к Киеву. Проект должен завершиться в 2021 году.

Трасса М 05 — это автомобильный путь международного значения, который проходит по территории Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей и является частью европейского транспортного коридора №9. Общая длина трассы вместе с обходом города Одессы — 537,2 км.

Автодорога М 06 — это автомобильный путь международного значения, который проходит по территории Киевской, Житомирской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областей и является частью европейских транспортных коридоров №3 и №5. Общая длина трассы вместе с подъездами к городам — 888,8 км.