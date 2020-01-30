Автогаз дешевеет в рознице

В Украине розничные сети 30 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–25 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

В частности, цены сжиженного газа на станциях WOG, KLO, Chipo и Motto опустились в пределах 20–25 копеек за литр.

В свою очередь крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 6-7 копеек за литр, до 11,62–11,68 грн/л.

Также стоимость автогаза в сетях ОККО, AMIC и "БРСМ-Нафта" была откорректирована на 1-4 копейки за литр.

Как известно, розничные цены автогаза начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 20 копеек за литр.

Напомним, оптовые цены стали снижаться в конце декабря 2019 года под влиянием внешних котировок и возникшего на рынке профицита. По данным "Консалтинговой группы А-95", среднерыночная оптовая цена сжиженного газа с начала года уменьшилась на 15%, до 16 500 грн/т на 30 января.

Ранее Офис президента Владимира Зеленского поддержал идею пересмотра ставок акцизного налога на бензин и сжиженный углеводородный газ.

Как сообщалось, пересмотр ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин может привести к росту розничных цен автогаза на 4–5 грн за литр — в связи с этим участники рынка газа призывают руководство страны не допустить пересмотра.

Об этом в открытом письме президенту, премьеру и спикеру парламента заявили представители организаций, объединяющих операторов рынка СУГ.