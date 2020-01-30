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АвтоМото
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30 января 20, 18:48
КМУ обсуждает законопроект о доступной растаможке евроблях
растаможка
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Основное изменение в законопроекте - отмена коэффициента возраста в формуле расчета таможенных платежей.

В Кабмине обсуждают законопроект № 2342, который должен серьезно снизить стоимость растаможки авто и в частности “евроблях“. Об этом сообщается в сюжете программы “ДжеДаі“ на канале 2+2.

Основное изменение в законопроекте - отмена коэффициента возраста в формуле расчета таможенных платежей. Сейчас именно он делает стоимость регистрации старых “евроблях“ очень дорогой.

Небольшой пример. Audi A6 с 3-литровым двигателем 2005 года выпуска в Европе стоит 2,5 тысячи евро. В Украине такое авто сейчас стоит 4,1 тысячи евро. По новым законам ту же самую Audi A6 можно будет перерегистрировать уже всего за 975 евро.
bigmir.net
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