КМУ обсуждает законопроект о доступной растаможке евроблях

В Кабмине обсуждают законопроект № 2342, который должен серьезно снизить стоимость растаможки авто и в частности “евроблях“. Об этом сообщается в сюжете программы “ДжеДаі“ на канале 2+2.

Основное изменение в законопроекте - отмена коэффициента возраста в формуле расчета таможенных платежей. Сейчас именно он делает стоимость регистрации старых “евроблях“ очень дорогой.





Небольшой пример. Audi A6 с 3-литровым двигателем 2005 года выпуска в Европе стоит 2,5 тысячи евро. В Украине такое авто сейчас стоит 4,1 тысячи евро. По новым законам ту же самую Audi A6 можно будет перерегистрировать уже всего за 975 евро.



