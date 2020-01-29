В Украине права водителя превратят в удостоверение пассажира

Кабинет министров Украины поддержал внедрение эксперимента: во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронные водительские права через мобильное приложение "Дия" в смартфоне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Сегодня мы сделали еще один маленький шаг для удобства пассажиров в рамках большой реформы цифровизации транспортных услуг. Электронное удостоверение водителя можно будет использовать при регистрации для путешествия самолетом и поездом во внутреннем сообщении. Это очень удобно, современно и лишает пассажиров лишних хлопот", — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что данная новация будет способствовать развитию цифровых транспортных коридоров во внутреннем сообщении, реализации проекта "Цифровое государство" и будет удобной для миллионов украинских водителей.

Напомним, 22 октября 2019 года вступили в силу изменения правил выдачи водительских прав в Украине. Указано, что изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол и призваны уменьшить административное давление в сфере подготовки водителей, упростить процедуру аккредитации автошкол и усовершенствовать процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

А в конце октября 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.