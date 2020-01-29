Какой выписали штраф герою парковки на элитном Aston Martin

Во вторник, 28 января, в Киеве оштрафовали за парковку водителя элитного купе Aston Martin.

В публикации отмечается, что за нарушение правил дорожного движения на автомобилиста составили протокол на 510 грн.





Стоит заметить, что стоимость новых автомобилей Aston Martin стартует ориентировочно от 4,7 миллиона гривен или $190 тысяч.











елегантність астон мартіна.

510 грн штраф.

Закон один для всіх.

Дуже красивий автомобіль, навіть наклейка #ЗупиниЛося не зіпсувалаелегантність астон мартіна.510 грн штраф.Закон один для всіх.



