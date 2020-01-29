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АвтоМото
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29 января 20, 19:06
Какой выписали штраф герою парковки на элитном Aston Martin
Aston Martin
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Стоит заметить, что стоимость новых автомобилей Aston Martin стартует ориентировочно от 4,7 миллиона гривен или $190 тысяч.

Во вторник, 28 января, в Киеве оштрафовали за парковку водителя элитного купе Aston Martin.

В публикации отмечается, что за нарушение правил дорожного движения на автомобилиста составили протокол на 510 грн. 

Стоит заметить, что стоимость новых автомобилей Aston Martin стартует ориентировочно от 4,7 миллиона гривен или $190 тысяч.


Дуже красивий автомобіль, навіть наклейка #ЗупиниЛося не зіпсувала
елегантність астон мартіна.
510 грн штраф.
Закон один для всіх.

bigmir.net
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