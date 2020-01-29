Какой выписали штраф герою парковки на элитном Aston Martin
Во вторник, 28 января, в Киеве оштрафовали за парковку водителя элитного купе Aston Martin.
В публикации отмечается, что за нарушение правил дорожного движения на автомобилиста составили протокол на 510 грн.
Стоит заметить, что стоимость новых автомобилей Aston Martin стартует ориентировочно от 4,7 миллиона гривен или $190 тысяч.
Дуже красивий автомобіль, навіть наклейка #ЗупиниЛося не зіпсувала
елегантність астон мартіна.
510 грн штраф.
Закон один для всіх.
елегантність астон мартіна.
510 грн штраф.
Закон один для всіх.
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