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АвтоМото
Новости
28 января 20, 12:51
На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей. ФОТО
ДТП
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В результате столкновения пяти автомобилей на мосту Патона в Киеве пострадали три человека.
В результате столкновения пяти автомобилей на мосту Патона в Киеве пострадали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что вчера вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона.

Правоохранители предварительно установили, что при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение пяти автомобилей.

В результате происшествия пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Пострадавшие были госпитализированы в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.


Фото: "Информатор"

Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм ДТП, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств.

По результатам проверки будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.
censor.net.ua
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