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АвтоМото
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27 января 20, 18:34
Honda отзывает 2,5 млн авто из-за проблем с трансмиссией
Honda
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Японская компания Honda Motor Co решила отозвать 2,49 млн проданных в нескольких странах автомобилей из-за потенциальных проблем с трансмиссией.

Как сообщает Reuters, машины нуждаются в обновлении программного обеспечения. Без такого обновления, которое займет всего около получаса, быстрое переключение с режима заднего хода на нейтральный и драйв может спровоцировать проблемы в работе трансмиссии и остановку двигателя. Подобная ситуация может возникнуть в случае, если водитель попытается выбраться из снега или грязи.

В ближайшее время будут отозваны 1,5 млн автомобилей в США, 760 тысяч – в Китае и 135,142 тысячи - в Канаде. Также отзыв коснется некоторых стран Европы, Ближнего Востока, Южной Америки, Мексики и Пуэрто-Рико. В Японии отзывать машины нет необходимости.

Reuters отмечает, что в США и Канаде будут отозваны, среди прочего, кроссоверы CR-V, в Китае - минивэны Odyssey, а также созданные на основе Accord автомобили Spirior.

В Honda отметили, что отзыв такого количества автомобилей – результат стечения обстоятельств. В компании подчеркивают, что большинство водителей вряд ли когда-либо столкнулись бы с проблемой, из-за которой отзывают машины.

Впрочем, в Honda решили, что обновление программного обеспечения трансмиссии необходимо. Оно облегчит переключение передач и снизит вероятность нанесения вреда трансмиссии.

Стоимость отзыва 2,5 млн машин в Honda не называют.

Ранее Honda Accord 1994 года выпуска была признана наиболее часто угоняемой моделью автомобилей в США в 2010 году.
bigmir.net
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