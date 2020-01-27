Автоимпортеры делают скидки на новые авто

Автоимпортеры и дилеры начали 2020 год с распродаж и скидок даже на новые автомобили, не говоря о моделях 2019 года.

Об этом сообщают Деньги.

В официальной дилерской сети Audi действуют специальные цены на седан Audi A7 и внедорожники Q5 и SQ7. Размер скидок – от 10 до 25%. Например, Audi SQ7 можно приобрести за 3,4 млн. грн. (обычная цена – 4,6 млн. грн.).

BMW продолжает распродавать электромобили i3. Сумма скидки, в зависимости от выбранной комплектации, может достигать 114 тыс. грн.

Седан Fiat Tipo в январе можно приобрести с дисконтом в размере 25 тыс. грн. Акционная стоимость автомобиля – 309 тыс. грн. Комплектация – бензиновый двигатель объемом 1,4 л, мощностью 95 л. с. и шестиступенчатая механика.





Действуют скидки и на кроссовер Ford Kuga. Стоимость автомобиля в рамках спецпредложения – от 489 до 782 тыс. грн.





Внедорожники Honda CR-V Turbo и Pilot тоже доступны со скидками. Сумма выгоды при покупке первого автомобиля – 100 тыс. грн., стоимость второй модели – 49,9 тыс. долл.





Hyundai распродает свой модельный ряд со склада в Украине. При покупке Hyundai Elantra выгода достигает 100 тыс. грн., а покупатели премиального седана Genesis G80 могут сэкономить более 500 тыс. грн. Распродажа проходит и у дилеров Mitsubishi. Кроссоверы Outlander, Eclipse Cross и ASX можно приобрести со скидкой от 53 тыс. грн. до 198 тыс. грн.





В салонах Nissan действуют специальные цены. Размер выгоды, в зависимости от модели автомобиля и его комплектации, составляет от 60 тыс. грн. и до 136 тыс. грн. Больше всего дилер скидывает на кроссовер Qashqai, меньше всего – на пикап Navarra.

Седан Peugeot до конца января можно приобрести со скидкой 20 тыс. грн. по цене от 280 тыс. грн. Это – автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1,2 л и МКПП. Renault срезала цены на кроссовер Duster 2019 года выпуска. Стартовая цена модели – 345 тыс. грн., максимальная – 532 тыс. грн.