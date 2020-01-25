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АвтоМото
Новости
25 января 20, 16:13
Toyota превратила свой пикап в сверхмощное гоночное авто
Toyota
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В моторном отсеке установлена V-образная "восьмерка" TRD, которую устанавливают на гоночные автомобили для серии NASCAR.

Американский гонщик Брэд ДеБерти совместно со спортивным подразделением Toyota Racing Development (TRD) создал один из самых необычных дрифт-каров за последнее время, сообщает "Мотор".

По информации издания, гоночный автомобиль построили на базе пикапа Tacoma.

Как отмечает Мотор, от оригинальной "Такомы" у этого автомобиля осталась только пассажирская кабина и общий черты передней части.

Автомобиль радикально занизили, предварительно раскатав арки, добавили по кругу агрессивные обвесы, новые бампера, которые изготовили специально для проекта, и огромный спойлер сзади.
Delo
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