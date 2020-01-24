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АвтоМото
Новости
24 января 20, 19:32
В Киеве есть около 300 тысяч парковочных мест-- Бахматов
парковка
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В столице действует более 1000 только муниципальных парковочных площадок.

Этого достаточно, чтобы водители не подвергались штрафам за неправильную парковку или риску эвакуации авто.

Об этом заявил советник Киевского городского главы Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Только за КП "Киевтранспарксервис" закреплено более тысячи парковочных площадок почти на 50 000 паркомест. Есть в столице и 59 коммерческих паркингов на более чем 14,5 тысяч паркомест. 48 бесплатных площадок возле торговых центров и магазинов вмещают более 24 000 автомобилей. Кроме того, в Киеве есть примерно 300 000 мест, где парковка не запрещено Правилами дорожного движения", — сообщил Бахматов.

По мнению Бахматова, город создал для водителей достаточное количество возможностей, и оправданий для нарушителей быть не может.

"Контроль за соблюдением правил парковки и уплатой парковочных услуг мы будем усиливать. За прошедшую неделю со столичных улиц эвакуировали 615 автомобилей, инспекторы по парковке вынесли более 700 постановлений. У нас хорошая динамика, и "географию" очистки улиц мы постепенно расширяем", — отметил Бахматов.

В пресс-службе КГГА добавили, что на улицах столицы каждый день работаю в среднем 22 эвакуатора.

"С начала работы в июле 2019 к 19 января 2020 со столичных улиц эвакуировали 3803 автомобиля. Инспекторы по парковке наложили 7625 административных взысканий в виде штрафа на сумму 3 млн 283 тыс. 695 грн", — добавили в пресс-службе.
censor.net.ua
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