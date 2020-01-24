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24 января 20, 08:57
Рынок электромобилей в Украине за год вырос на 40%
электромобиль
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На первом месте среди брендов остается японский Nissan

В Украине в 2019 году зарегистрировали 7700 электромобилей — это на 39% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли.

При этом указано, что в четвертом квартале 2019 года регистраций было на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.

На первом месте среди брендов остается японский Nissan, который охватывает 43% рынка.

В свою очередь на втором месте американская Tesla, которая занимает 15% рынка — это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Замыкает топ-3 французский Renault с долей рынка 10%.

Также в топ-5 немецкие Volkswagen и BMW с показателями 5% и 4% соответственно.

Как отмечается, при подсчете учитывались только первичные и вторичные регистрации авто, а также привезенных из-за границы. При этом не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Ранее сообщалось, что доля ввезенных в Украину подержанных легковых и коммерческих электрокаров составила более 90%.
Delo
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