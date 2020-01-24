Рынок электромобилей в Украине за год вырос на 40%

В Украине в 2019 году зарегистрировали 7700 электромобилей — это на 39% больше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли.
При этом указано, что в четвертом квартале 2019 года регистраций было на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.
На первом месте среди брендов остается японский Nissan, который охватывает 43% рынка.
В свою очередь на втором месте американская Tesla, которая занимает 15% рынка — это почти вдвое больше, чем в 2018 году.
Замыкает топ-3 французский Renault с долей рынка 10%.
Также в топ-5 немецкие Volkswagen и BMW с показателями 5% и 4% соответственно.
Как отмечается, при подсчете учитывались только первичные и вторичные регистрации авто, а также привезенных из-за границы. При этом не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.
Ранее сообщалось, что доля ввезенных в Украину подержанных легковых и коммерческих электрокаров составила более 90%.