Украинцам разрешили покупать бензин в канистры и прочую тару

Кабинет министров обновил правила розничной торговли нефтепродуктами.

В соответствии с новым вариантом, теперь можно торговать нефтепродуктами в мелкой расфасовке на стационарных АЗС и наливать топливо в тару покупателя, следует из постановления №1159 от 4 декабря 2019 года, опубликованного на правительственном портале.

Указано, что эти нововведения вступили в силу 14 января 2020 года.

В частности, Кабмин определил, что розничную торговлю нефтепродуктами можно вести при наличии положенных разрешительных документов и лицензии на право розничной торговли горючим.

При этом через объекты розничной торговли можно продавать нефтепродукты в мелкой расфасовке (кроме бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа).

"На стационарных АЗС и автогазозаправочных станциях может быть организована торговля нефтепродуктами в мелкой расфасовке, сопутствующими товарами для автомобилей, техобслуживание и мойка машин. Также там могут находиться рестораны и пункты бытовых услуг. Разрешено отпускать нефтепродукты (кроме нефтяного сжиженного газа) в тару потребителя: металлические и пластиковые канистры", — говорится в документе.

Расчеты за реализованные нефтепродукты позволено проводить в наличной и безналичной формах. Вместе с продукцией потребителю необходимо выдавать расчетный документ установленной формы.

Колонки на заправочных станциях нужно устанавливать так, чтобы клиент мог видеть данные на табло. Данные показывающего устройства колонки хранятся в течение всего времени расчета с потребителем.