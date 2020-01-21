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АвтоМото
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21 января 20, 17:21
"Евробляхеры" получают штрафы по почте - советы юриста
Евробляхер
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Во время пересечения границы таможенники просто обязаны реагировать на выявленные ими нарушения.

Владельцам "евроблях" советую подготовиться на случай "писем счастья" о штрафах в размере 170 тысяч гривен от фискалов. Об этом сообщил адвокат объединения “Авто Евро Сила“ Иван Казачук.

По словам юриста, владельцев авто штрафуют не только на границе, но и по почте. Дело в том, что во время пересечения границы таможенники просто обязаны реагировать на выявленные ими нарушения закона в соответствии с действующим законодательством. 

Тем не менее, есть возможность временно избежать штрафа. Владелец авто должен сообщить, что не превысил разрешенный срок ввоза, объяснить где сейчас машина, почему она не вывезена и когда это будет сделано, а также планирует ли гражданин перерегистрировать транспорт. 

При этом у владельца такого авто должен быть определенный пакет документов для подкрепления своих слов:

- справка о снятии авто с учета,

- договор купли-продажи машины,

- сертификат соответствия,

- договор с таможенным брокером, который подтверждает, что лицо уже подготовило пакет документов и ждет лишь принятия нового закона,

- адвокатское обоснование.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля "героев парковки".
bigmir.net
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