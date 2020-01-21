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20 января 20, 21:15
Для водителей появилась новая бесплатная услуга
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Новая бесплатная услуга стала доступна для водителей в электронном кабинете

Новая бесплатная услуга стала доступна для водителей в электронном кабинете. Она дает возможность регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Instagram.

"В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга -" Управление надлежащим пользователем ". Она дает автомобилистам возможность назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, однако не является его владельцем.

Как отмечается, появление новых правил и настройка системы фото- и видео фиксации вызвала четкую необходимость в установлении личности, находящейся за рулем в момент совершения правонарушения.

"Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель, а не владелец авто", - добавили в ведомстве по поводу того, для чего нужна эта услуга.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на дорогах появились новые эвакуаторы. Также читайте о том, как в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу. Еще один несчастный случай произошел с Toyota Land Cruiser, авто "слетело" с дороги в водоем, погиб ребенок.
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