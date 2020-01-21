Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.98
USD
24.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
20 января 20, 20:06
Первый европейский завод Tesla построят в пригороде Берлина
Tesla
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Илона Маска купила для этих целей около 300 га земли в коммуне Грюнхайде

Американская компания-производитель электромобилей Tesla Inc договорилась о приобретении участка земли в пригороде Берлина (Германия), где она намерена построить свой первый европейский завод.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает "Интерфакс".

Как говорится в заявлении официального представителя правительства федеральной земли Бранденбург Флориана Энгельса, совет директоров Tesla дал согласие на подписание договора с федеральной землей Бранденбург о покупке земли площадью около 300 га в коммуне Грюнхайде, расположенной примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина.

Предварительная стоимость земельного участка составляет 40,91 млн евро, но она может быть изменена по результатам независимой оценки.

Напомним, глава Tesla Илон Маск в ноябре объявил о планах построить в Германии первый европейский завод под названием Gigafactory 4, на котором будет осуществляться сборка электромобилей.

Ожидается, что с лета 2021 года на предприятии ежегодно будут сходить с конвейера 150 тысяч электрокаров Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тысяч автомобилей в год.

По сообщениям СМИ, в минувшие выходные в Грюнхайде около 200 местных жителей вышли на акцию протеста, опасаясь, что строительство завода может поставить под угрозу водоснабжение и дикую природу в окружающем лесу.

Как известно, свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае. В начале января 2020 года компания начала массовые поставки электромобилей Model 3, произведенных на шанхайском заводе Gigafactory 3.
Delo
Ещё по теме:
Tesla Model 3: Обзор самой доступной модели электрокара.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Для водителей появилась новая бесплатная услуга
noimageFiat Chrysler будет выпускать электромобили нового поколения
Лента новостей