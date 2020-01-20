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АвтоМото
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20 января 20, 10:11
Fiat Chrysler будет выпускать электромобили нового поколения
Fiat Chrysler
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Совместно с тайваньским производителем электроники Hon Hai Precision Industry

Fiat Chrysler и тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry ведут переговоры о создании СП, которое будет производить электромобили нового поколения и разрабатывать авто с подключением к интернету на китайском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, как отмечается в заявлении итальяно-американского производителя, предлагаемое сотрудничество позволит сторонам объединить возможности двух глобальных лидеров в области автодизайна, инжиниринга, производства и мобильного программного обеспечения, чтобы сконцентрировать внимание на растущем рынке электромобилей.

Указано, что компании готовятся подписать предварительное соглашение о создании СП, участники которого получат равные доли.

В то же время, по данным Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, соглашение будет подписано уже в первом квартале.

Председатель совета директоров тайваньской компании Янг Лю сообщил агентству, что "Hon Hai будет заниматься дизайном, компонентами и управлением сетью поставок", а самой сборкой автомобилей она заниматься не будет.

Также подчеркивается, что китайский рынок был выбран из-за его объемов: потребители Китая покупают больше электромобилей, чем потребители других стран.

Напомним, 30 декабря 2019 года компания Tesla начала продажи своих электрокаров Model 3, которые были произведены на заводе в китайском Шанхае.
Delo
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