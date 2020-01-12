За взлом авто Tesla хакеры получат миллион долларов

Американская автокомпания Tesla второй год подряд станет спонсором в категории "Автомобили" на соревнованиях хакеров Pwn2Own. Об этом сообщает пишет Motor.

Tesla собирается представить седан Model 3 для взлома. Призовой фонд в денежном эквиваленте превысит миллион долларов.

Новенькая Tesla Model 3 имеет три уровня безопасности и участникам соревнований придется их все взломать. Победителю достанется 500 тысяч долларов и авто Model 3.

Раньше сообщалось о том, что Tesla запустит продажу "китайских" автомобилей до Нового года. А также украинский депутат первым купит Tesla Cybertruck.