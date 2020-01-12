Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.95
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
12 января 20, 15:51
За взлом авто Tesla хакеры получат миллион долларов
Tesla Model 3
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Tesla собирается представить седан Model 3 для взлома

Американская автокомпания Tesla второй год подряд станет спонсором в категории "Автомобили" на соревнованиях хакеров Pwn2Own. Об этом сообщает пишет Motor.

Tesla собирается представить седан Model 3 для взлома. Призовой фонд в денежном эквиваленте превысит миллион долларов.

Новенькая Tesla Model 3 имеет три уровня безопасности и участникам соревнований придется их все взломать. Победителю достанется 500 тысяч долларов и авто Model 3.

Раньше сообщалось о том, что Tesla запустит продажу "китайских" автомобилей до Нового года. А также украинский депутат первым купит Tesla Cybertruck.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Сверхлёгкие машины помогают экономить топливо
В Киеве пройдет юбилейный Всеукраинский слет EvoClub Ukraine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Французы готовятся выпустить летающий мотоцикл
Лента новостей