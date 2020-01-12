Французская компания Lazareth готовит к запуску мотоцикл Французы готовятся выпустить летающий мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО), который имеет возможность вертикального взлета и посадки.

Как сообщает Habr, в испытаниях прототипа летающего мотоцикла в качестве пилота участвовали глава компании Людовик Лазарет и его подруга Ванесса.

На видео можно видеть, как мотоцикл с пилотом в седле поднимался в воздух, удерживаемый страховочными тросами.

Видео демонстрирует свободный полет над сельскими пейзажами, детально показывает момент взлета и посадки, но технических подробностей не сообщает.