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АвтоМото
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12 января 20, 12:23
Французы готовятся выпустить летающий мотоцикл
летающий мотоцикл
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Эти мотоциклы будут выпущены в количестве всего пяти экземпляров

Французская компания Lazareth готовит к запуску мотоцикл Французы готовятся выпустить летающий мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО), который имеет возможность вертикального взлета и посадки.

Как сообщает Habr, в испытаниях прототипа летающего мотоцикла в качестве пилота участвовали глава компании Людовик Лазарет и его подруга Ванесса.

На видео можно видеть, как мотоцикл с пилотом в седле поднимался в воздух, удерживаемый страховочными тросами.

Видео демонстрирует свободный полет над сельскими пейзажами, детально показывает момент взлета и посадки, но технических подробностей не сообщает.

Мотоцикл-трансформер годится и для обычных дорог, но нажав кнопку, водитель превращает его в летательный аппарат, готовый оторваться от земли, как только прогреются четыре турбомотора на 1,3 тысячи лошадиных сил.

Бензобак способен обеспечить десять минут непрерывного полета, а в наземном режиме мотоцикл приводится в движение электромотором с аккумулятором, обеспечивающим запас хода 100 км.

Стоит LMV — $560 тысяч. При этом, сообщается, что подобные летающие мотоциклы будут выпущены в количестве всего пяти экземпляров.

Напомним, в 2019 год в Украине было продано почти 34 тысячи новых мотоциклов и мопедов. Это на 50% больше, чем год назад.

Delo
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