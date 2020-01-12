Французская компания Lazareth готовит к запуску мотоцикл Французы готовятся выпустить летающий мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО), который имеет возможность вертикального взлета и посадки.
Как сообщает Habr, в испытаниях прототипа летающего мотоцикла в качестве пилота участвовали глава компании Людовик Лазарет и его подруга Ванесса.
На видео можно видеть, как мотоцикл с пилотом в седле поднимался в воздух, удерживаемый страховочными тросами.
Видео демонстрирует свободный полет над сельскими пейзажами, детально показывает момент взлета и посадки, но технических подробностей не сообщает.
Мотоцикл-трансформер годится и для обычных дорог, но нажав кнопку, водитель превращает его в летательный аппарат, готовый оторваться от земли, как только прогреются четыре турбомотора на 1,3 тысячи лошадиных сил.
Бензобак способен обеспечить десять минут непрерывного полета, а в наземном режиме мотоцикл приводится в движение электромотором с аккумулятором, обеспечивающим запас хода 100 км.
Стоит LMV — $560 тысяч. При этом, сообщается, что подобные летающие мотоциклы будут выпущены в количестве всего пяти экземпляров.
Напомним, в 2019 год в Украине было продано почти 34 тысячи новых мотоциклов и мопедов. Это на 50% больше, чем год назад.