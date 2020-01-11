Toyota выпустила "заряженную" версию Yaris

Компания Toyota полностью рассекретила "заряженный" хэтчбек GR Yaris, который получил самый мощный в мире трехцилиндровый двигатель и полный привод.

При этом разработчики преподносят новинку как базовую модель для участия в Международном чемпионате по ралли, сообщает motor1.com.

"Новинку оснастили самым мощным на планете трехцилиндровым мотором, который когда-либо устанавливался на дорожную машину. При объеме в 1,6 л совершенно новый турбированный двигатель развивает 260 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента — это больше, чем у любого из конкурентов, сопоставимых по габаритам. Работает мотор в паре с шестиступенчатой механической коробкой и системой полного привода", — говорится в сообщении.

В свою очередь распределением момента заведует муфта, которая, по официальному заявлению, теоретически способна передавать на любую из осей до 100% тяги. Однако у водителя будет возможность зафиксировать распределение крутящего момента выбором одного из трех режимов. В базовом 60% тяги подается на переднюю ось, в спортивном — только 30%.

По сравнению со стандартным Yaris, кузов трехдверной новинки отличается безрамочными дверями, заниженной на 91 мм линией крыши и активным использованием в конструкции алюминия и карбона. Машина способна набрать первую "сотню" менее чем за 5,5 секунд, а ее максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Известно, что выпускать "карманную ракету" Toyota будет на новом заводе Мотомачи, где для машин GR организована специальная сборочная линия. Первыми на рынке Японии появятся Yaris в исполнении First Edition с черными акцентами на кузове по цене от $36 100.

Напомним, Toyota Motor Corporation и Группа PSA (PSA) в начале 2019 года объявили о том, что PSA расширит ассортимент коммерческих автомобилей сегмента C-Van. Новые авто будут продаваться в Европе под маркой Toyota.