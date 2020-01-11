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АвтоМото
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10 января 20, 19:04
ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 г
электроавтомобиль
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Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.

Продажи электрокаров в Украине в 2019 году побили новые рекорды. По данным ассоциации «Укравтопром», было поставлено на учет 7542 электрокара.

Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей. 

По сравнению с 2018 годом рынок вырос на треть. 


Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.

ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год

- Nissan Leaf - 3217 авто 

- Tesla Model S - 623

- Volkswagen e-Golf - 360

- BMW i3 - 338

- Fiat 500e - 312 
bigmir.net
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