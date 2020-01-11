ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 г

Продажи электрокаров в Украине в 2019 году побили новые рекорды. По данным ассоциации «Укравтопром», было поставлено на учет 7542 электрокара.

Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей.





По сравнению с 2018 годом рынок вырос на треть.









Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.







ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год





- Nissan Leaf - 3217 авто





- Tesla Model S - 623





- Volkswagen e-Golf - 360





- BMW i3 - 338





- Fiat 500e - 312















