В 2019 г в Украине продали рекордное количество мотоциклов

За 2019 год в Украине было продано почти 34 тысячи новых мотоциклов и мопедов. Это на 50% больше, чем год назад. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Второй год подряд лидером украинского рынка является бренд Musstang. Но за 2019 год ему удалось нарастить продажи на 62% и занять более 20% украинского рынка мотоциклов.

Второй результат сохранился у мототехники Spark, которой отдали предпочтение 14% покупателей в 2019 году. А вот за 3-ю позицию в 2019 году развернулась настоящая борьба. В итоге "бронзовым призером" стал Lifan, чьи продажи выросли за год на 76%. Отметим также стремительный рост продаж у брендов Forte, Bajaj и Loncin.

Активизировались в 2019 году продажи и именитых брендов. Так, №1 среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.

Пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины, а самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях. Здесь продажи новых мотоциклов выросли почти на 80%.

Драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 кубических см. Их продажи составили почти 72% рынка.

Напомним, за 9 месяцев 2019 года в Украине было продано 27,4 тысяч единиц новых мотоциклов, что на 48,5% больше, чем годом ранее.

А за первое полугодие 2019 года рынок мотоциклов в Украине вырос на 63%.