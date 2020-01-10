В Украине продают 33-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом

В Украине продают редчайшую экспортную “шестерку “ Lada 1300 SL. Об этом сообщает Автоцентр

Старые советские авто в идеальном состоянии уже давно пользуются спросом коллекционеров, а в уникальных комплектациях и тем более.









Пробег авто - немного больше 17 000 километров. По словам хозяина, он единственный владелец. Автомобиль 1987 года ни разу не видел дождя - в нем передвигались только в сухую погоду. Все остальное время автомобиль стоял в гараже с открытым багажником.













Сразу после приобретения “шестерка” была обработана антикоррозийными материалами, а также был установлен “уникальный” хром-пакет, который был выполнен под заказ еще в Советском Союзе.









Последний включает в себя накладки на торпеде, отделку рычага КПП и накладки на тяжки закрывания дверей. Владелец хочет получить за машину 5200 долларов, однако готов к торгу.





Ранее сообщалось, что в Киеве продают уникальную “Волгу“ ГАЗ-21 1957 года с заводским “автоматом“.