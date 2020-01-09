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АвтоМото
Новости
9 января 20, 11:10
Hyundai и Uber собираются выпускать аэротакси на электротяге
аэротакси
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Компании планируют запустить Uber Air к 2023 году

Американская компания Uber Technologies Inc. и южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor объединили усилия для разработки электрических воздушных такси, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, компании присоединились к глобальной гонке по выпуску небольших летающих автомобилей, чтобы решить проблему городских автомобильных заторов.

"Мы неуклонно продвигаемся к цели запуска Uber Air к 2023 году", — сказал глава Uber Elevate Эрик Аллисон на выставке бытовой электроники (CES) в Лас-Вегасе.

Hyundai, который является первым автопроизводителем, присоединившимся к проекту воздушного такси Uber, будет производить и развертывать транспортные средства, в то время как Uber будет предоставлять услуги совместного использования в воздухе.

Компания представила концептуальный электрический самолет, разработанный совместно с Uber на CES, который рассчитан на перевозку четырех пассажиров с пилотом и полет на рейсах до 60 миль (100 км).

"Общие затраты на производство и эксплуатацию транспортных средств UAM (городской воздушной мобильности) должны быть действительно достаточно низкими, чтобы каждый мог наслаждаться свободой полета", — сказал начальник отдела городской воздушной мобильности в Hyundai Motor Шин Джай-Вон.

Воздушные такси бывают нескольких форм и размеров: электродвигатели заменяют реактивные двигатели, а самолеты имеют вращающиеся крылья и, в некоторых случаях, роторы вместо винтов.

В прошлом году Hyundai обязался инвестировать 1,8 трлн вон (1,5 млрд) в "городскую воздушную мобильность" до 2025 года.

Напомним, в июне американская компания Uber объявила о запуске в Мельбурне воздушного такси.
Delo
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