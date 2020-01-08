Sony представил свой первый электрокар

Электрокары начали выпускать уже все кого не лень и, вероятно, это хорошее решение, учитывая такой интерес к ним в последнее время. Свой автомобиль на электрокаре выпустил и Sony. Автомобиль представили на выставке потребительской электроники CES 2020.





Концепт Sony Vision-S разработан в сотрудничестве с австрийской инжиниринговой компанией Magna Steyr и при участии Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm.













Шоу-кар оснащен 33 датчиками, оценивающими обстановку внутри и снаружи автомобиля. Сообщают, что седан оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Максимальная скорость составляет 240 км/ч. С места до 100 км/ч электрокар способен разогнаться за 4.8 секунды.





















Ранее сообщалось, что новенький электрокроссовер Ford в первый раз сфотографировали на дороге.







