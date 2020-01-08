Покупка б/у авто в Украине выросла почти в 4 раза

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза или на 291,3 тыс. единиц до 408,1 тыс. единиц. Об этом сообщает Укравтопром.
“Всего по итогам года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества охватили машины происхождением из стран Европейского Союза“, - говорится в нем.
Ассоциация отмечает, что такой всплеск регистраций импортных подержанных автомобилей спровоцировала либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине.