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АвтоМото
Новости
8 января 20, 18:33
Покупка б/у авто в Украине выросла почти в 4 раза
б/у авто
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В 2019 году украинцы приобрели и зарегистрировали 408,1 тысяч единиц б/у легковых автомобилей.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза или на 291,3 тыс. единиц до 408,1 тыс. единиц. Об этом сообщает Укравтопром.

“Всего по итогам года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества охватили машины происхождением из стран Европейского Союза“, - говорится в нем.

Ассоциация отмечает, что такой всплеск регистраций импортных подержанных автомобилей спровоцировала либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине.

Кроме того, в 2019 году регистрация б/у автомобилей почти в 5 раз превысила продажи новых автомобилей. 

Маркой - лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, стала Volkswagen и в 2019 украинцы поставили на учет 74,856 тыс. автомобилей, что в 16 раз больше, чем поставлено новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34,893 старых авто, что в 93 раза больше, чем новых автомобилей.

Renault заняла третье место - 31,994 тыс. авто с пробегом, что вдвое больше продаж новых. 

Четвертой стала Skoda - 31,920 тыс. автомобилей, что более чем в 5 раз больше новых. 

И на пятом месте расположился Ford с результатом 28,202 тыс. машин, что в 16 раз больше, чем было куплено новых авто марки в 2019 году.
bigmir.net
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