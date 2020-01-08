Украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген

В Хмельницком выставили на продажу забавный Гелендавген, в котором при более близком рассмотрении можно узнать УАЗ Хантер. Об этом сообщает ТопЖыр.

Шутники написали что этот Гелендваген 5-литровый и с 10 тысячным пробегом. Хотя тюнинг УАЗ неплохой - у него решетка в духе Гелика и новый капот. К тому же, УАЗ не так уж редко переделывают в Гелик, хотя чаще под основу берут ЛуАЗ.













К тому же, УАЗ не так уж редко переделывают в Гелик instagram.com Автомобиль продают в Хмельницком instagram.com













Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class.













