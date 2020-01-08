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АвтоМото
Новости
8 января 20, 18:03
Украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген
УАЗ Хантер
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Шутники написали что этот Гелендваген 5-литровый и с 10 тысячным пробегом.

В Хмельницком выставили на продажу забавный Гелендавген, в котором при более близком рассмотрении можно узнать УАЗ Хантер. Об этом сообщает ТопЖыр.

Шутники написали что этот Гелендваген 5-литровый и с 10 тысячным пробегом. Хотя тюнинг УАЗ неплохой - у него решетка в духе Гелика и новый капот. К тому же, УАЗ не так уж редко переделывают в Гелик, хотя чаще под основу берут ЛуАЗ. 



К тому же, УАЗ не так уж редко переделывают в Гелик instagram.com Автомобиль продают в Хмельницком instagram.com



Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class.



bigmir.net
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