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АвтоМото
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5 ноября 19, 18:58
Новую Skoda Octavia показали до презентации в видеоролике
Skoda Octavia
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Универсал на видео показан не случайно - именно в таком кузове стартуют продажи Skoda Octavia 2020.

Представят новую Skoda Octavia 2020 уже совсем скоро - 11 ноября. 

Чешский автопроизводитель продолжает привлекать интерес к долгожданной новинке новыми фотографиями и тизерами.

 

На новом видео можно разглядеть, что на Octavia 2020 не будет разделенных передних фар, как у предшественницы, оптика вернется к традиционной форме и будет полностью светодиодной



Задние фонари впервые растянутся вдоль задней двери. Кроме того, вместо фирменного логотипа, сзади разместят название модели.

Универсал на видео показан не случайно - именно в таком кузове стартуют продажи Skoda Octavia 2020. Именно такой кузов выбирают две трети европейских покупателей. Лифтбек отправится к покупателям на несколько недель позже


Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.
bigmir.net
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