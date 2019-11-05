Новую Skoda Octavia показали до презентации в видеоролике

Представят новую Skoda Octavia 2020 уже совсем скоро - 11 ноября.

Чешский автопроизводитель продолжает привлекать интерес к долгожданной новинке новыми фотографиями и тизерами.

На новом видео можно разглядеть, что на Octavia 2020 не будет разделенных передних фар, как у предшественницы, оптика вернется к традиционной форме и будет полностью светодиодной













Задние фонари впервые растянутся вдоль задней двери. Кроме того, вместо фирменного логотипа, сзади разместят название модели.

Универсал на видео показан не случайно - именно в таком кузове стартуют продажи Skoda Octavia 2020. Именно такой кузов выбирают две трети европейских покупателей. Лифтбек отправится к покупателям на несколько недель позже





Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.

