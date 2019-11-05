Запустили онлайн-калькулятор тарифов на растаможку евроблях

Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме онлайн-калькулятор, который рассчитывает ориентировочную таможенную стоимость и платежи при оформлении автмобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", — написал Нефьодов.

Он также предоставил ссылку, по которой онлайн-калькулятор можно протестировать, но сайт пока не работает.

Нефьодов призвал сообщать в комментариях о недостатках при работе онлайн-калькулятора.

Глава Гостаможни также разъяснил, что означает период с 2018-2019 годы.

"Что имеется в виду "за 2018-2019"? Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 года выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас — совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не такое существенное", — пояснил глава таможенной службы.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев зарегистрировал законопроект, в котором предлагает упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.

Также сообщалось, что в Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто в размере 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

Также стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. В ведомстве предлагают разделить все транспортные средства с иностранной регистрацией на две категории. В первой категории, в частности, будут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. Во второй категории — более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.



