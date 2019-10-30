Рада ввела штрафы за перевозку детей не в автокресле

Депутаты Верховной Рады Украины во втором чтении проголосовали за законопроект №1150, согласно которому будут штрафовать водителей, которые перевозят детей не в автокресле.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что каждый десятый ребенок получат травму из-за того, что не находится в автокресле во время дорожного движения. Стоит отметить, что за законопроект проголосовали 332 народных избранника.









Что происходит с ребенком, который не в автокресле во время движения авто life.pravda.com.ua





Согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов (510 гривен). При повторном нарушены штраф будет достигать - 850 гривен.

Кого касается законопроект:





- дети до 12 лет,





- рост до 145 сантиметров.



