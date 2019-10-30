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29 октября 19, 18:26
Рада ввела штрафы за перевозку детей не в автокресле
автокресло,
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Дети до 12 лет должны быть в автокресле.

Депутаты Верховной Рады Украины во втором чтении проголосовали за законопроект №1150, согласно которому будут штрафовать водителей, которые перевозят детей не в автокресле.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что каждый десятый ребенок получат травму из-за того, что не находится в автокресле во время дорожного движения. Стоит отметить, что за законопроект проголосовали 332 народных избранника.


Что происходит с ребенком, который не в автокресле во время движения авто life.pravda.com.ua

Согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов (510 гривен). При повторном нарушены штраф будет достигать - 850 гривен.
 
Кого касается законопроект: 

- дети до 12 лет,

- рост до 145 сантиметров. 
dengi.ua
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