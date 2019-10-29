Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.79
USD
25.07
RUB
0.39
EUR
27.80
USD
25.06
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
28 октября 19, 22:46
В Украине могут принять новую ставку растаможки автомобилей
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если утвердят соответствующий закон, то за авто стоимостью 1000 евро в бюджет нужно будет уплатить приблизительно 350 евро

В Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто в размере 35% от его стоимости с учетом всех налогов. Об этом сообщили представители общественной организации "АвтоЕвроСила" на своей странице в Facebook после обсуждения этого вопроса во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры.

"Присутствовали представители Министерства финансов, Минэкономики и Минэкологии. Также, представители ГФС и таможенной службы. Главным тезисом разговора было мнение, что нужно принимать законодательство, которое будет касаться всех автомобилей… Обобщая всю дискуссию, можно прийти к выводу, что ставка будет 35%. Это будет формула закона 2611, но без коэффициента возраста. Плюс НДС и пошлина. Это получится приблизительно 35%", — сказал один из представителей "АвтоЕвроСилы" Иван Казачук.

По его словам, есть все шансы на принятие закона с упомянутым коэффициентом.

"Если его утвердят, то за авто стоимостью 1000 евро в бюджет нужно будет уплатить приблизительно 350 евро", — сказал он.

Вместе с тем, Казачук отметил, что у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не понятно, будет ли получать госбюджет нужные поступления.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. В ведомстве предлагают разделить все транспортные средства с иностранной регистрацией на две категории. В первой категории, в частности, будут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. Во второй категории — более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.
Delo
Ещё по теме:
Какие авто можно приобрести в Украине до 300 тысяч гривен?
Откуда привезли в Украину больше всего авто за 1-е полугодие
В Украине подорожают бензин и дизтопливо — эксперт
На дорогах увеличится количество радаров TruCam. Карта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей