Поляки активно покупают украинские водительские права

То, что украинцы пригоняют (в последнее время уже намного реже, но тем не менее) автомобили из Польши - ни для кого не секрет. Но, как оказывается, польские водители тоже пользуются некоторыми незаконными украинскими “благами“. Об этом сообщает Piddubny.

Польские водители массово приобретают за 2800 злотых (около 18 тысяч гривен) украинские права. Ведь в Польше можно ездить с украинским удостоверением водителя, а местные полицейские не могут проверить, насколько оно настоящее и есть ли в базах данных украинского МВД

Сообщается, что делается это через посредника в Нидерландах. Никуда ехать не надо - через 12 дней удостоверение придет по почте.

Подобная услуга в Польше невозможна, а если поляк захочет воспользоваться поддельным или недействительным удостоверением, и это обнаружит полиция ему грозит до 5 лет тюрьмы.