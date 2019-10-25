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АвтоМото
Новости
25 октября 19, 18:49
Honda пообещала электрифицировать европейский авторынок
Honda
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Honda к 2021 году свернет в Евросоюзе продажу дизельных машин

Автомобильный концерн Honda обещает уже через три года продавать в Европе только электромобили и гибриды, сообщает Euronews.

По информации издания, на выставке в Амстердаме компания представила концепт электрокара, который должен стать основой новой большой линейки. В серийное производство электромобиль планируют запустить в 2020 году.


Ранее Honda объявила, что к 2021 году уже свернет в Евросоюзе продажу дизельных машин.

Как отметил старший вице-президент Том Гарнднер Honda, рынок все больше и больше заинтересован в электротехнологиях.

"Также и законодательство в области окружающей среды становится всё более продуманным. Вот поэтому мы же разрабатываем новую, полностью электрическую линейку. Мы видим, что в Европе происходят большие перемены, и мы чувствуем, что должны откликнуться на них", — сказал Гарднер.

В апреле этого года Евросоюз утвердил жесткие планы по сокращению выбросов CO2: на 15% к 2025 году и на 37,5% — к 2030-му. По мнению экспертов, таких показателей можно достичь лишь за счет существенного увеличения доли электромобилей на дорогах.

Автопроизводители не скрывают, что все это потребует от них серьезных затрат и реструктуризации производства.

Напомним, команда разработчиков из Японии значительно усовершенствовала прототип своего нового электромобиля. Он использует для зарядки батарей электричество, передаваемое посредством встроенных в дорожное полотно мощных катушек индуктивности.
Delo
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