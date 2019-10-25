Honda пообещала электрифицировать европейский авторынок

Автомобильный концерн Honda обещает уже через три года продавать в Европе только электромобили и гибриды, сообщает Euronews.

По информации издания, на выставке в Амстердаме компания представила концепт электрокара, который должен стать основой новой большой линейки. В серийное производство электромобиль планируют запустить в 2020 году.



