Honda пообещала электрифицировать европейский авторынок

Автомобильный концерн Honda обещает уже через три года продавать в Европе только электромобили и гибриды, сообщает Euronews.
По информации издания, на выставке в Амстердаме компания представила концепт электрокара, который должен стать основой новой большой линейки. В серийное производство электромобиль планируют запустить в 2020 году.
Ранее Honda объявила, что к 2021 году уже свернет в Евросоюзе продажу дизельных машин.
Как отметил старший вице-президент Том Гарнднер Honda, рынок все больше и больше заинтересован в электротехнологиях.
"Также и законодательство в области окружающей среды становится всё более продуманным. Вот поэтому мы же разрабатываем новую, полностью электрическую линейку. Мы видим, что в Европе происходят большие перемены, и мы чувствуем, что должны откликнуться на них", — сказал Гарднер.
В апреле этого года Евросоюз утвердил жесткие планы по сокращению выбросов CO2: на 15% к 2025 году и на 37,5% — к 2030-му. По мнению экспертов, таких показателей можно достичь лишь за счет существенного увеличения доли электромобилей на дорогах.
Автопроизводители не скрывают, что все это потребует от них серьезных затрат и реструктуризации производства.
Напомним, команда разработчиков из Японии значительно усовершенствовала прототип своего нового электромобиля. Он использует для зарядки батарей электричество, передаваемое посредством встроенных в дорожное полотно мощных катушек индуктивности.