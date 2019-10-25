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АвтоМото
Новости
24 октября 19, 21:19
Фото долгожданного Volkswagen Golf 8 слили в Сеть
Volkswagen Golf 8
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Судя по вниманию, прикованному к презентации, "Гольф" останется самой популярной моделью марки.

Фотографии долгожданного хэтчбека Golf 8 опубликовали в Сети за несколько часов до премьеры. Об этом сообщает Авто24.

Автомобиль дебютирует сегодня, но последние фотографии полностью раскрывают его дизайн. На фотографиях новый Golf показан в обычном и гибридном исполнении.





Golf очень важен для Volkswagen - за последние четыре десятилетия автомобили этой модели разошлись по миру тиражом в 35 миллионов машин. И судя по вниманию, прикованному к презентации, "Гольф" останется самой популярной моделью марки.







По предварительной информации, Golf 8 получит широкий выбор силовых агрегатов, среди которых 1,0-литровый трехцилиндровый, 1,5- и 2,0-литровые четырехцилиндровые агрегаты, а также несколько 2-литровых дизелей. Плюс плагин-гибрид. Все подробности производитель раскроет уже сегодня.
bigmir.net
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