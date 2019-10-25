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АвтоМото
Новости
24 октября 19, 20:23
"Ноздри" нового BMW шокировали своими размерами
решетка BMW
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Недавно в Сеть попали фото BMW M3 2020 года, снятые на заводе.

О критике дизайна новых BMW сообщается уже не раз. Автопроизводитель принял неоднозначное решение увеличивать радиаторную решетку своих автомобилей, тем самым показывая прогресс компании.

И темпы роста решетки просто пугают. Недавно в Сеть попали фото BMW M3 2020 года, снятые на заводе.

“Ноздри“ автомобиля просто огромные - больше даже, чем у BMW X7. По крайней мере, новый BMW M3 G80 будет быстрым. Автомобиль оснастят 3,0-литровой битурбошестеркой мощностью 480 л. с. в стандартной версии и 510 л. с. - в варианте Competition.
bigmir.net
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