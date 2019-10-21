Из-за тумана в Киевской области произошло более 50 ДТП

За сутки в Киевской области произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий, в пяти ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович, передает УНН.

"За сутки, с 9:00 20 октября по 9:00 21 октября, в Киевской области произошло 51 ДТП, из которых в пяти ДТП люди получили травмы", — сказал Жукович.

По прогнозам УкрГидрометцентра, 22 октября ночью и в первой половине дня в Украине будет туман, видимость 200-500 метров (І уровень опасности, "желтый").

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане принять следующие меры:

– снизить скорость движения;

– при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

– держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

– при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

– избегать резких маневров на дороге.