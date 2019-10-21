Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.78
USD
24.88
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
21 октября 19, 14:32
Из-за тумана в Киевской области произошло более 50 ДТП
туман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пяти авариях есть пострадавшие

За сутки в Киевской области произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий, в пяти ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович, передает УНН.

"За сутки, с 9:00 20 октября по 9:00 21 октября, в Киевской области произошло 51 ДТП, из которых в пяти ДТП люди получили травмы", — сказал Жукович.

По прогнозам УкрГидрометцентра, 22 октября ночью и в первой половине дня в Украине будет туман, видимость 200-500 метров (І уровень опасности, "желтый").

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане принять следующие меры:

– снизить скорость движения;

– при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

– держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

– при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

– избегать резких маневров на дороге.
Delo
Ещё по теме:
Водителям Киева сделали важное сообщение
Движение на дорогах: с июня вступают новые ограничения
"Лихач" на Range Rover в Киеве совершил ДТП. ФОТО, ВИДЕО
Как проверить авто по госномеру в Украине?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
BMW сняла в Киеве рекламу нового авто (ВИДЕО)
Лента новостей