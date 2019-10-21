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АвтоМото
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21 октября 19, 11:39
BMW сняла в Киеве рекламу нового авто (ВИДЕО)
BMW
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Съемки проходили на двух столичных мостах, на подольской набережной, а также на Почтовой площади и на Липках

Компания BMW показала рекламу новой модели автомобиля 2 Series Gran Coupé, которую снимали в Киеве, сообщает "Громадське".

Так, на видео можно узнать Дарницкий и Подольско-Воскресенский мосты, Почтовую площадь и подольскую набережную.

Отдельные сцены для рекламы были сняты в имении графини Уваровой на Липках.

Напомним, один из крупнейших немецких автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию накануне запланированного выхода Великобритании из Европейского Союза.


Ранее сообщалось, что в Киеве американская компания Apple сняла новую рекламу своих беспроводных наушников AirPods.
Delo
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