BMW сняла в Киеве рекламу нового авто (ВИДЕО)

Компания BMW показала рекламу новой модели автомобиля 2 Series Gran Coupé, которую снимали в Киеве, сообщает "Громадське".

Так, на видео можно узнать Дарницкий и Подольско-Воскресенский мосты, Почтовую площадь и подольскую набережную.

Отдельные сцены для рекламы были сняты в имении графини Уваровой на Липках.

Напомним, один из крупнейших немецких автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию накануне запланированного выхода Великобритании из Европейского Союза.





Ранее сообщалось, что в Киеве американская компания Apple сняла новую рекламу своих беспроводных наушников AirPods.

