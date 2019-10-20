В Киеве ограничили движение транспорта (схема проезда)

В воскресенье, 20 октября, с 7:00 в Киеве ограничили движение по проспекту Победы автомобильного транспорта в связи со строительством Шулявского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, перекрытие ориентировочно продлится до утра понедельника, 21 октября.

"В связи со строительством Шулявского путепровода движение по просп. Победы планируют ограничить с 07:00 20 октября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли популярные маршруты троллейбусов.