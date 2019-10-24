Покупка подержанных американских автомобилей подорожает

Покупка подержанных автомобилей в США продолжает оставаться привлекательной для украинцев из-за сравнительно невысоких цен. Тем не менее, цены скоро могут подняться.

С 14 октября при оформлении выигрышного лота на аукционе Insurance Auto Auctions (IAA) вводится новый сбор - Broker Fees. Он составляет 35 долларов США с автомобиля. Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются.

Брокерский сбор автоматически добавляется в инвойс для оплаты выигранного автомобиля. Таким образом, стоимость каждого автомобиля возрастет на эту сумму.

