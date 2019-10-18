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АвтоМото
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18 октября 19, 14:03
Самые надежные и ненадежные европейские автомобили
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Американская компания J.D. Power, опросив 33 000 автовладельцев, определила самые надежные и ненадежные автомобили из Европы в 2019 году
В категории компактных внедорожников первое место занял BMW X3. На него в этом сегменте меньше всего поступило жалоб.

В категории среднеразмерных люксовых автомобилей первое место ещё у одной баварской модели — BMW 5-Series.

Лидером компактных кроссоверов признан Volkswagen Tiguan. Его владельцы за первые три года пользования реже всего обращались в сервисные службы.

В категории компактных люксовых автомобилей первое место у Mercedes-Benz C-Class. После покупки этой модели её владельцы почти всегда довольны.

В сегменте среднеразмерных люксовых кроссоверов первое место у Porsche Cayenne. Вполне заслуженно.

На противоположной стороне рейтинга каждый в своих сегментах оказались Volkswagen Golf, Land Rover Discovery Sport, Volkswagen Jetta, Mercedes-Benz GLS и Audi A6.


 
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