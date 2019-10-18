Самые надежные и ненадежные европейские автомобили

В категории компактных внедорожников первое место занял BMW X3. На него в этом сегменте меньше всего поступило жалоб.





В категории среднеразмерных люксовых автомобилей первое место ещё у одной баварской модели — BMW 5-Series.





Лидером компактных кроссоверов признан Volkswagen Tiguan. Его владельцы за первые три года пользования реже всего обращались в сервисные службы.





В категории компактных люксовых автомобилей первое место у Mercedes-Benz C-Class. После покупки этой модели её владельцы почти всегда довольны.





В сегменте среднеразмерных люксовых кроссоверов первое место у Porsche Cayenne. Вполне заслуженно.





На противоположной стороне рейтинга каждый в своих сегментах оказались Volkswagen Golf, Land Rover Discovery Sport, Volkswagen Jetta, Mercedes-Benz GLS и Audi A6.











