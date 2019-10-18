В Украине создали новый вид транспорта. видео

Компания Sherp представила новую разработку, которая предназначена для транспортировки снегоболотохода. Новинка представляет собой катер с платформой для погрузки. Об этом сообщил главный исполнительный директор Sherp Ярослав Пригара, передает autonews.ua.

"Это катер. Наибольший алюминиевый катер сделан в Украине. Катер для транспортировки Sherp. И он превращает вездеход-амфибию в транспортный комплекс, который способен передвигаться со скоростью более 50 км / ч, высаживаться в любом месте реки или морского побережья и выполнять свои задачи", - сообщает Пригара.