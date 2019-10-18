Что делать при требовании открыть багажник полицейскими?

Водитель должен предоставить работнику полиции возможность провести поверхностную проверку транспортного средства, но согласно законодательству и при наличии на то законных оснований. В каких случаях и что именно нужно знать, рассказал Дорожный адвокат.

Исходя из закона “О национальной полиции“ проверка предусматривается, если есть основания считать, что:





1. в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;





2. в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека;





3. транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.





Поэтому в первую очередь требуйте озвучить конкретное основание для проведения проверки. Вы можете отказать, если законные основания не будут предоставлены. Также вам должны сообщить ваши права.





Кроме этого вы должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом, полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона.

По закону водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержание транспортного средства. Полицейский, может только наблюдать извне автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками. Лучше снимать процедуру на видео и попросить своих попутчиков следить за действиями полицейских.