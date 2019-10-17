Известные компании начинают отказываться от электрокаров

Мода на электрокары в мире далеко не так однозначна, как может показаться, судя по огромному количеству новостей об этом экологическом виде транспорта. Автоконсалтинг рассказал, настолько ли все радужно для автомобилей с электрикой.

На украинском рынке, кажется, машин все больше и больше. По последней статистике за первые 9 месяцев 2019 года было продано на 30% больше электроавтомобилей, чем за тот же период в 2018 году. Кажется, победа? Не совсем. Просто в численном значении эти 30% составляют всего около 100 автомобилей. Совсем немного.





В остальном мире тоже не все гладко. Несколько компаний, заявлявших о намерениях выпустить свой электрокар, отказались от намерений. В частности - известный производитель пылесосов и фенов компания Dуson, а еще ранее - Apple. Причина - неуверенность в том, что проект окажется выгодным.

По оценкам Sanford C. Bernstein, мировые продажи электромобилей в этом году впервые упали в июле и на рекордные 23% снизились в августе. Аналитики компании говорят: “правда в том, что барьеры для входа на рынок электромобилей остаются высокими; делать автомобили сложно; переход на электромобили будет дорогим“.

Тем не менее, Tesla, General Motors, Volkswagen Group и другие крупные игроки продолжают вкладывать огромные ресурсы в электрификацию. Также появляется все больше проектов на альтернативном топливе, кроме электрики.