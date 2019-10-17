Пепел сгоревшего спорткара Ferrari выставили на продажу

Чего только не найдется на автомобильных интернет-аукционах. Найдется предложение на любой кошелек и вкус.

Например, хочется Ferrari, но цена очень высокая? Можно купить подержанный. Не хватает даже на подержанный? Можно купить его пепел.





Именно такое объявление выставил один из пользователей. Автомобилист продает сгоревшей дотла Ferrari 458 Spider 2014 выпуска. По сути это просто куча пепла.











Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара. Купит ли кто-то необычный лот - покажет время.