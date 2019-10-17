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АвтоМото
Новости
16 октября 19, 16:59
Пепел сгоревшего спорткара Ferrari выставили на продажу
спорткар Ferrari
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Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара.

Чего только не найдется на автомобильных интернет-аукционах. Найдется предложение на любой кошелек и вкус.

Например, хочется Ferrari, но цена очень высокая? Можно купить подержанный. Не хватает даже на подержанный? Можно купить его пепел. 


Именно такое объявление выставил один из пользователей. Автомобилист продает сгоревшей дотла Ferrari 458 Spider 2014 выпуска. По сути это просто куча пепла. 



Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара. Купит ли кто-то необычный лот - покажет время.
bigmir.net
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