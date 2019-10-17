Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.06
USD
24.53
RUB
0.38
EUR
27.35
USD
24.80
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
16 октября 19, 09:42
Украины и Франции о взаимном признании водительских прав
Аваков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари 15 октября обсудил состояние реализации совместных проектов, а также возможность взаимного признания водительских удостоверений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Украина и Францию ​​связывают многие программы и я хочу отметить высокую компетенцию наших французских коллег. Приятно отметить, что один из крупнейших действующих проектов с французской компанией Airbus - по поставке вертолетов для авиационной системы МВД, успешно развивается", - сказал Аваков.

Стороны также обсудили сотрудничество по совместному производству патрульных катеров для пограничников.

"Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", - сказал Аваков.

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.

"Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте", - сказал Жан-Батист Джеббари.

Аваков также подчеркнул важность скорейшего рассмотрения вопроса о взаимном признании водительских удостоверений.

"Мы хотели бы подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Есть такие соглашения с рядом стран ЕС, в частности с Италией и Испанией. И в следующем месяце подпишем с Великобританией, поэтому считаю, что такое соглашение с Францией будет актуальным", - сказал министр внутренних дел Украины.

В свою очередь, французская сторона отметила конструктивную атмосферу сотрудничества с Украиной и заверила, что сделает все возможное для эффективной работы по всем транспортным программам.


Фото: сайт МВД

Напомним, Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников.

Кроме того, в 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов.

Также Украина и Франция договорятся о взаимном обмене водительских удостоверений.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Китайцы намерены производить электробусы в Украине
В Украине начали штрафовать за "евробляхи" - фото
Как проверить авто по госномеру в Украине?
Как поехать за границу на автомобиле? Правила и порядок
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Известные компании начинают отказываться от электрокаров
noimageПепел сгоревшего спорткара Ferrari выставили на продажу
noimageКак избежать штрафа водителям, подсказали автоюристы
Лента новостей