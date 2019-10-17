Украины и Франции о взаимном признании водительских прав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Украина и Францию ​​связывают многие программы и я хочу отметить высокую компетенцию наших французских коллег. Приятно отметить, что один из крупнейших действующих проектов с французской компанией Airbus - по поставке вертолетов для авиационной системы МВД, успешно развивается", - сказал Аваков.

Стороны также обсудили сотрудничество по совместному производству патрульных катеров для пограничников.

"Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", - сказал Аваков.

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.

"Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте", - сказал Жан-Батист Джеббари.

Аваков также подчеркнул важность скорейшего рассмотрения вопроса о взаимном признании водительских удостоверений.

"Мы хотели бы подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Есть такие соглашения с рядом стран ЕС, в частности с Италией и Испанией. И в следующем месяце подпишем с Великобританией, поэтому считаю, что такое соглашение с Францией будет актуальным", - сказал министр внутренних дел Украины.

В свою очередь, французская сторона отметила конструктивную атмосферу сотрудничества с Украиной и заверила, что сделает все возможное для эффективной работы по всем транспортным программам.

Напомним, Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников.

Кроме того, в 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов.

Также Украина и Франция договорятся о взаимном обмене водительских удостоверений.