"Золото на колесах": Aston Martin создала самый дорогой авто

Компания Aston Martin представила уникальный DBS GT Zagato, который станет частью коллекции из 19 автомобилей, посвященной столетию итальянского кузовного ателье. Об этом сообщает Motor.

Купе получило ярко-красный цвет кузова, декор из настоящего золота, "динамическую" решетку радиатора и полностью карбоновую крышу. Цена машины — 6 млн фунтов стерлингов. Она продается только парой с репликой DB4 GT Zagato.

Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе самой быстрой серийной модели британской марки — купе DBS Superleggera. От машины-донора автомобиль отличится крышей из цельного куска углепластика, решеткой радиатора с подвижными "чешуйками" из анодированного металла и другими кузовными панелями. Все 19 экземпляров DBS GT Zagato будут окрашены в цвет Supernova Red и украшены логотипами из 18-каратного золота.

В салоне — черно-красная цветовая гамма, сиденья с обивкой стеганой кожей, карбоновые детали с плетением "атласный твил". Центральный тоннель, выполненный в виде седла, можно украсить напечатанным углепластиком, алюминием или золотом — в последнем случае применяется метод вакуумного напыления. По заказу клиента, используя аддитивные технологии, Aston Martin готов изготовить деталь с любой фактурой и из любого материала.

Под капотом Aston Martin DBS GT Zagato сохранился 5,2-литровый мотор V12 с двумя турбонагнетателями, однако его мощность увеличена с 725 до 770 сил. На обычном DBS Superleggera этот двигатель выдает 900 Нм момента и разгоняет купе до 100 километров в час за 3,4 секунды. Динамика разгона лимитированной версии пока не сообщается.