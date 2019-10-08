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АвтоМото
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8 октября 19, 09:13
В США превратили спорткар Porsche 911 в дом на колесах. ФОТО
Porsche 911 Carerra
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Спортивный автомобиль Porsche 911 Carerra 4S превратили в дом на колесах.

Энтузиастом оказался гражданин США, который уже более 50 дней путешествует со своей женой и собакой в этом авто. Фотографии необычного дома на колесах опубликованы на странице 996roadtrip в Instagram.

Иностранные издания со ссылкой на автолюбителя пишут, что Брок сначала решил путешествовать на своем внедорожнике Range Rover. Однако, оказалось, что на крышу этого авто сложно установить палатку — замысел был дорогостоящим, поскольку пришлось бы покупать дополнительные крепления. Тогда он обратил внимание на свой двухдверный спорткар «Порше».

Оказалось, что спортивному автомобилю не нужны были запчасти, чтобы превратить крышу на спальное место. Супруги вместе с собакой провели на крыше машины более 50 ночей.

На собственной странице в «Инстаграм» путешественник хвастается, как его авто справляется с ездой по бездорожью. Он убеждает, что это возможно из-за полного повода. Американцы успели побывать в пустыне, на побережье океана и в глухих лесах.

Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах. Фото: 996roadtrip в Instagram

Напомним, немецкая компания Porsche выпустит серию спорткаров, посвященных гоночным автомобилям второй половины XX века. В частности, с конвейера сойдет 911 Speedster с пакетом Heritage Design, который оформлен в стиле спортивных автомобилей 50-х годов. Новинка получит карбоновые элементы на кузове, белый передний бампер, выдвижной задний спойлер и позолоченные детали.

Источник: https://racurs.ua/
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