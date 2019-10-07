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6 октября 19, 23:26
В Черкассах на гонках авто влетело в толпу зрителей. ВИДЕО
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В результате аварии с тяжелыми травмами госпитализировали 31-летнего мужчину

В Черкассах во время автомобильных соревнований водитель одной из машин не справился с управлением, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей.

Об этом со ссылкой на данные областной патрульной полиции сообщает местное издание "Про все".

Указано, что в результате аварии с тяжелыми травмами госпитализировали мужчину 1988 года рождения.

При этом в правоохранительном ведомстве подчеркнули, что решение о проведении данного мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией. Сейчас на месте инцидента работают следователи.


Ранее в Черкасской области на автодороге Киев — Одесса вблизи города Жашков столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в котором находились 10 пассажиров. В результате аварии 1 человек погиб, еще 10 — травмированы.
Delo
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