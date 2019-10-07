В Украине секонд-хенд легковых авто занял более 75% рынка

Украинцы в сентябре 2019 года зарегистрировали 23 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто, что в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Указано, что по сравнению с сентябрем 2018 года регистрации импортируемых легковых авто, бывших в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.

При этом самым популярным б/у автомобилем месяца был Volkswagen Passat. В сентябре украинцы привезли и зарегистрировали 1460 таких старых авто.

Вторым стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1,315 тысяч авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 912 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus — 798 штук.

"Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.